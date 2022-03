Anne Will

"Nein, das ist falsch, was Sie sagen": Olaf Scholz widerspricht energisch dem Eindruck, er sei in der Ukraine-Krise führungsschwach. Als er über russische Soldaten spricht, wird er persönlich.

Von Josef Kelnberger

Anne Will beginnt die Sendung mit einem Kompliment an ihren Gast: Olaf Scholz stehe im Ruf, sich auf alle Situationen ganz akribisch vorzubereiten. Das stimmt, und genau deshalb erweist es sich während des einstündigen Gesprächs als keine gute Idee, dem Bundeskanzler die Fragen zu stellen, die er erwarten muss in einer Bilanz seiner ersten 110 Tage im Amt.