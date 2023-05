Von David Pfeifer

Wer kein Fan von Arnold Schwarzenegger ist, sollte sich die Serie Fubar auf keinen Fall ansehen. Doch wer Schwarzenegger sehr gerne mag, den Typen als Gesamtkunstwerk oder sein Filmschaffen als Gesamtnichtkunstwerk, muss jetzt tapfer sein: Denn die Netflix-Serie, mit der der 75-Jährige sich noch einmal in einem modernen Medium erfinden wollte, ist auf rätselhafte Weise verunglückt. Man ahnt noch, wo es hätte gut werden können, aber im zunehmend zähen Verlauf wird immer klarer, dass den sonst so instinktsicheren Mann anscheinend das Gespür verlassen hat. Für das, was er kann, und das, was er nicht so gut kann.