Von Aurelie von Blazekovic

Ein Fortschritt lässt sich am Mittwoch in Kiel schon feststellen: Neben den Prüfern wacht diesmal keine NDR-Chefin mit strengem Blick, die Pressekonferenz wird vom stellvertretenden Vorsitzenden des NDR-Rundfunkrats moderiert, einem Kontrolleur des Senders also.