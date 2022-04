In der Ukraine explodieren die Granaten, in Goslar bei Gabriel klappert das Geschirr

Von Cornelius Pollmer

Das Entsetzliche ist alltäglich geworden, nicht nur in Goslar. Von dort ist am Donnerstagabend Sigmar Gabriel zugeschaltet in die Sendung von Maybrit Illner. Bei Illner geht es seit acht Wochen um den Krieg, um das grauenhafte Sterben von Zivilisten, um Millionen Menschen auf der Flucht innerhalb wie außerhalb der Ukraine. Schwere Fernsehstunden. Im Hintergrund von Sigmar Gabriel aber laufen Menschen federnd durch etwas, das aussieht wie ein Restaurant. Anfangs hört man sogar Geschirr klappern. Ja, Gabriel war nie ein Vorkämpfer in Stilfragen. Aber man wird sich ja noch wundern dürfen.