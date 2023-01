Markus Land diskutierte in seiner Sendung am Dienstagabend über das grüne Licht für "Leopard"-Panzer aus Deutschland.

Von Josef Kelnberger

Olaf Scholz schickt nun doch den deutschen Leopard 2 in den Krieg - die Nachricht kam erst kurz vor Sendebeginn herein ins Studio, und sie nahm Moderator Markus Lanz durchaus den Wind aus den Segeln. Lanz erschien wild entschlossen, dem Bundeskanzler von seinen Gästen ein Scherbengericht bereiten zu lassen. "Was ist das für eine Art, ein Land zu führen?", fragte er mehrmals, empört über das Schweigen und Zögern von Olaf Scholz in der Kampfpanzerdebatte.