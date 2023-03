Pressefreiheit in Ägypten

Lina Attalah ist Chefredakteurin des Magazins "Mada Masr" - und hat in dieser Funktion regelmäßigeren Behördenkontakt, als ihr lieb sein kann.

Von Moritz Baumstieger

Die Bürokratie in Ägypten blickt auf eine stolze Geschichte zurück, das Land am Nil rühmt sich als "umm al-dunya" - Mutter der Welt und ihrer Zivilisationen - und hat das Verwaltungshandeln zur Pharaonenzeit überhaupt erst erfunden. Dementsprechend fein ziseliert sind Vorgänge in den Behörden heute ausgestaltet, die Bearbeitung von Anträgen und Eingaben kann dauern.