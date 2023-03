Von Philipp Riessenberger

Pandemisch oder politisch begründet - die Einschränkungen für ausländische Journalisten in der Volksrepublik China sind enorm. Das zeigt der Foreign Correspondents' Club of China (FCCC) in seinem jüngsten Bericht über die Arbeitsbedingungen von Journalisten auf. Die Korrespondenten ausländischer Medienunternehmen berichten von einem erneut harten und kräftezehrenden Jahr: Die Coronapolitik der chinesischen Führung habe zu Einschränkungen ihrer Arbeit geführt. Außerdem habe die restriktive Visa-Vergabe der Regierung die sowieso schon personell teils unterbesetzten Auslandsbüros in China geschwächt.

Obwohl die coronabedingten Einschränkungen Ende 2022 aufgehoben wurden, sind die Korrespondenten weiterhin einer Vielzahl staatlicher Kontrollmaßnahmen ausgesetzt. Alle Befragten kamen deshalb zu der Einschätzung, dass internationale Standards für Pressefreiheit und Berichterstattung in der Volksrepublik nicht erfüllt sind. Mehr als die Hälfte der befragten Journalisten gaben an, bei ihrer Arbeit mindestens einmal von der Polizei oder anderen Behörden behindert worden zu sein. Das entspricht zwar einem Rückgang von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr - diese vordergründig nach einer positiven Entwicklung klingende Zahl führt der FCCC aber in erster Linie darauf zurück, dass die Corona-Regelungen die Arbeit der ausländischen Journalisten in Teilen zum Erliegen gebracht hätten.

Druck wird vor allem auch auf Einheimische ausgeübt, die mit der Presse sprechen

Mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer berichtete, dass ihre Quellen bedroht, inhaftiert oder von den Behörden befragt worden seien. Im Vorjahr lag der Anteil noch niedriger, bei einem Viertel. 45 Prozent der Befragten gaben außerdem an, dass ihre chinesischen Kollegen mindestens einmal unter Druck gesetzt, bedroht oder eingeschüchtert wurden. Ein Anstieg von fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Obwohl die internationale Medienhäuser Hoffnung geschöpft hatten, ihre teils unterbesetzten Auslandsbüros in China wieder aufstocken zu können, nachdem das Land seine Grenzen wieder geöffnet hatte, gibt es laut den Befragten immer noch erhebliche Probleme mit der Genehmigung neuer Journalistenvisa. Viele Korrespondenten mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen und eine Mehrheit derjenigen, die Visa erhielten, bekamen von den chinesischen Behörden den Hinweis, dass die langen Wartezeiten mit geopolitischen Spannungen zusammenhingen. So waren europäische und japanische Korrespondenten von den Visa-Einschränkungen weniger betroffen als ihre US-amerikanischen Kollegen.

Schikanen ausländischer Journalisten nahmen während der zwei Großereignisse des letzten Jahres erheblich zu, so die Beobachtung der Korrespondenten: Sowohl während der Olympischen Winterspiele im Februar als auch während des historischen Parteitages der Kommunistischen Partei im Oktober war die Arbeit der Korrespondenten noch größeren Einschränkungen unterworfen als gewöhnlich. So bekam beispielsweise mehr als ein Drittel der Befragten keinen Zugang zu irgendeiner der Veranstaltungen des Parteitages, obwohl sie sich für diese angemeldet hatten.

Dem FCCC gehören 166 Auslandskorrespondenten aus über 30 Ländern an. Er möchte den Austausch zwischen den Korrespondenten fördern und Pressefreiheit und freien Informationsaustausch verteidigen. Der FCCC legt jährlich seinen Lagebericht zur Pressefreiheit in der Volksrepublik China vor. Grundlage für den Bericht ist die Befragung der eigenen Mitglieder. An der aktuellen Befragung im Dezember 2022 und Januar 2023 nahmen ungefähr zwei Drittel der Mitglieder teil.