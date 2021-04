Von Aurelie von Blazekovic

Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis wechselt zu Prosieben. Ab Herbst wird sie zusammen mit dem Prosieben-Moderator Matthias Opdenhövel auf dem Privatsender die wöchentliche Live-Sendung Zervakis & Opdenhövel Live moderieren, das teilten die Moderatoren und der Pro-Sieben-Chef Daniel Rosemann am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit. Demnach soll die Sendung ein informatives journalistisches Journal werden - und Teil einer umgebauten Hauptabendgestaltung bei Prosieben. Wöchentlich soll das Format von 20.15 bis 22.15 laufen, an welchem Wochentag entscheide sich noch.

"Jetzt steht der Name drauf, das hatte ich vorher noch nicht," kommentierte Zervakis ihre neue Sendung. Am Montag erst verabschiedete sie sich von der Tageschau. Im neuen Journal sollen demnach aber nicht nur Nachrichten an Nachrichten gesendet werden. "Es soll gelacht werden, geweint werden, und man soll sich auch freuen," so Zervakis.