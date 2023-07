Von Egbert Tholl

Eigentlich ist Karl-Heinz schuld. Der Wirt des Dorfgasthofs, er hört gerne Schlager, sieht sein Geschäft den Bach runtergehen, "keiner säuft mehr richtig", und dann noch Hardrock. Ausgerechnet am 23. Dezember. Die Jungs von Skyline halten es für eine gute Idee, den Abschluss ihrer ersten Minitournee im Wirtshaus zu begehen. Nach zwei Songs dreht Karl-Heinz den Strom ab - und die Nachwuchshardrocker beschließen, von nun das selbst zu machen. Im Jahr darauf, 1990, findet zum ersten Mal das Rock-Festival in Wacken statt, 800 Leute kommen. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 80 000. Gute Geschichte, fand auch RTL+ und produzierte "Legend of Wacken", eine sechsteilige Serie, die von 7. Juli an zu sehen ist.