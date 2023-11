"Markus Lanz":Lanz wird zum Gast im eigenen Studio

Von Felix Haselsteiner

Nach 20 Minuten gibt es einen historischen Moment in der Geschichte der Sendung "Markus Lanz": ein Gast unterbricht Moderator Lanz mitten in seiner Frage und nicht wie sonst andersrum. "Warum definiert man das als andere Seite?", fragt Alon Meyer seinen Gastgeber provokativ mitten hinein in seine Definition der "anderen Seite": Das seien ihm, Meyer, dem Präsidenten des deutsch-jüdischen Sportverbands Makkabi, gegenüber doch "die Palästinenser" und die Unterstützer Palästinas im Nahostkonflikt, sagt Lanz - was zu Widerspruch führt.