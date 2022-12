Von Holger Gertz

"Wenn nicht alles so scheiße wäre, dann wär's eigentlich ganz lustig", sagt irgendwann Matthias Brandt in diesem Kammerspiel, der Satz bringt das verfluchte und langsam verblassende Jahr gut auf den Punkt. Und damit setzt er auch den Ton für den Film Kurzschluss, mit dem die Produktionsfirma "Bildundtonfabrik" im Auftrag des WDR das erschöpfte Publikum zum Jahresende beschenkt. Die Bildundtonfabrik hat für Aussehen gesorgt im Programmjahr 2022 durch die Comedyserie King of Stonks, die Carolin-Kebekus-Show, auch durch eine Katar-Doku der Journalisten Julia Friedrichs und Jochen Breyer.