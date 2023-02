Von Aurelie von Blazekovic

Was man oft genug wiederholt, wird endlich wahr. Diese Managerweisheit teilt man offenbar auch in der ARD. Beim Medienkonzern Bertelsmann, dem Kahlschläger von Gruner + Jahr, wurde sie sogar in einer schriftlichen Anleitung festgehalten, wie die SZ berichtete. Vorgesetzte sollen demnach durch das "Wiederholen der Kernbotschaften" beruhigend auf Mitarbeiter einwirken, die von Einsparungen und Kündigungen bedroht sind. Von Wut in Belegschaft, Gewerkschaften, Medien und Politik versteht nun auch RBB-Intendantin Katrin Vernau etwas. Am Mittwoch besuchte sie in der Aufarbeitung der Krise in ihrem Haus erneut den Hauptausschuss des Brandenburger Landtags.