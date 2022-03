"L'Espresso" ist so etwas wie Italiens "Spiegel" - was der neue Verleger mit ihm vorhat, weiß niemand.

Von Oliver Meiler

Der Krieg in der Ukraine, mit allen seinen unbedingt berichtenswerten Folgen für ganz Europa, ist ein denkwürdiger Moment für den Streik einer Redaktion. Doch wenn die Journalisten bei Italiens wichtigstem Nachrichtenmagazin und bei einer führenden Zeitung im Land die Arbeit niedergelegt haben, ist das vor allem ein besonders deutliches Signal für die Sorge in der Branche - ein doppeltes Ausrufezeichen. Grund für die Aufregung: Die renommierte Wochenzeitschrift L'Espresso, so etwas wie der Spiegel der Italiener, ist an einen Neuverleger aus Neapel verkauft worden, von dem niemand weiß, was er mit dem Magazin vorhat.