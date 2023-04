Von Laura Hertreiter

Wäre diese dumme Geschichte mit den Frauen nicht, Mathias Döpfner hätte womöglich für Jahre ungestört als Imperator über Bild, Welt und sein schönes Amerikageschäft gewaltet, niemand hätte sich dafür interessiert, was er so in sein Handy tippt, wenn er wütend ist oder eben froh. Womöglich wäre ihm die Sache mit den Frauen auch nicht sonderlich in die Quere gekommen, hätte er sie nur halbwegs nachvollziehbar geregelt.