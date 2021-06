Ein Pfahl im Fleische der KP Chinas: Jimmy Lai (M.), Gründer von "Apple Daily", wird in seinem Haus in Hongkong verhaftet.

"Apple Daily" war die letzte große publizistische Stimme für Demokratie in Hongkong. Ihr Verleger Jimmy Lai sitzt schon seit August hinter Gittern.

Von Kai Strittmatter

Das war's. Der Hongkonger Verleger Jimmy Lai, einer der wildesten und furchtlosesten Selfmade-Milliardäre Asiens, sitzt seit vergangenem Sommer schon hinter Gittern. Nun gibt auch seine Apple Daily auf, nach 26 Jahren. Die letzte große publizistische Stimme für die Sache der Demokratie in Hongkong. Am kommenden Samstag, eine Minute vor Mitternacht spätestens, wird auch die Digitalausgabe von Apple Daily vom Netz genommen, das gaben am Mittwoch die Macher der Zeitung bekannt, die noch auf freiem Fuß sind. Hongkong wird dann noch ein Stück dunkler.