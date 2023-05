Die Debatte um den Springer-Informanten Holger Friedrich ist bisher irritierend klein. Jetzt hat der Presserat ein Verfahren wegen Bruchs des Berufsgeheimnisses eingeleitet. Gut so.

Von Georg Mascolo

In diese Woche fiel wieder einmal der Internationale Tag der Pressefreiheit. Reporter ohne Grenzen veröffentlichte den weltweiten Index, der anzeigt, wie es um Freiheit der Berichterstattung und Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten steht. Deutschland ist, das geht schon seit Jahren so, wieder abgerutscht und liegt jetzt auf Platz 21, hinter der Slowakei und Samoa. Grund hierfür sind vor allem die seit Jahren zunehmenden physischen Attacken, vor allem in Teilen der ostdeutschen Bundesländer.