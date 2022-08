Frank Plasberg tritt seinen Job ab. Bald soll an seiner Stelle Louis Klamroth die ARD-Talkshow "Hart aber fair" moderieren. Das teilt der WDR am Mittwoch mit. "Wenn man so lange mit einer Sendung gereist ist, will man auch, dass sie sich weiter entwickelt. Und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt", wird Frank Plasberg in einer Mitteilung des WDR zitiert.

Der 65-Jährige macht Platz für den halb so alten Louis Klamroth, der bisher bei ntv für das Talk-Format "Klamroths Konter" (laut Selbstbeschreibung "konfrontativ, kritisch, kurzweilig") für ntv im Einsatz war. ",hart aber fair' ist eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen und ich freue mich sehr, diese Sendung auf diesem prominenten Sendeplatz als Moderator ab nächstem Jahr mitzugestalten und in die Zukunft führen zu dürfen", zitiert der WDR Klamroth in seiner Mitteilung.

Detailansicht öffnen Freut sich auf den neuen Sendeplatz: der 32-Jährige Louis Klamroth. (Foto: Christoph Hardt/dpa)

Dem geneigten Talk-Publikum dürfte Klamroth spätestens seit der vergangenen Bundestagswahl bekannt vorkommen, für die "Prosieben-Bundestagswahlshow" interviewte er zusammen mit Linda Zervakis die drei Kanzlerkandidaten. Wieder andere dürften ihn als Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer kennen, an dessen Seite er 2003 in "Das Wunder von Bern" spielte.