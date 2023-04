Sieben Bücher, sieben Staffeln - in zehn Jahren: HBO Max, ein Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, verkündete, alle Harry-Potter-Romane neu zu verfilmen. J.K. Rowling soll als ausführende Produzentin bei dem Projekt dabei sein, um sicherzustellen, dass die Serie dem Material gerecht wird. Laut Hollywood Reporter ist die Laufzeit der Serie auf zehn Jahre angelegt.

Warner Bros. wollten schon seit längerem weitere Projekte mit einer der meistverkauften Buchreihen aller Zeiten ins Leben rufen. Rowling hatte zwar eine Theaterstück-Adaption und eine Themenpark-Attraktion abgesegnet, aber noch nicht neue Filme oder gar eine Fernsehserie.

1997 erschien mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" der erste Band der Saga um den Zauberschüler und die magische Welt der Zauberschule Hogwarts. Mit mehr als 500 Millionen verkauften Büchern in rund 80 Sprachen gilt Harry Potter als erfolgreichste Buchserie der Welt.

Von 2001 bis 2011 folgten dann acht Kinofilme mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson in den Hauptrollen. Erst 2022 hatte HBO Max zum 20-jährigen Jubiläum das eineinhalbstündige Special "Return to Hogwarts" veröffentlicht, in dem viele der Schauspielerinnen und Schauspieler ans Set zurückkehren und sich an die Dreharbeiten erinnern.

Die Marke "Harry Potter" hat zudem eine Reihe erfolgreicher Produkte und Spin-offs hervorgebracht: In Zusammenarbeit mit dem in Salt Lake City ansässigen Unternehmen Avalanche Software veröffentlichte Warner Bros. im Februar das mit Spannung erwartete Hogwarts Legacy, ein Rollenspiel, das auf der Potter-Welt basiert. Die Reihe hat auch eine Bühnenproduktion hervorgebracht: "Harry Potter and the Cursed Child".

Für Warner Bros. ist die neue Serie Teil einer neuen Streamingdienst-Strategie: HBO Max wird künftig nur noch Max heißen. Und dort sollen nicht nur die neuen Harry-Potter-Staffeln veröffentlicht werden, sondern auch ein Prequel der Erfolgsserie "Game of Thrones" mit dem Titel "A Knight of the Seven Kingdoms". Außerdem besitzt Warner Bros. Rechte am Herr-der-Ringe Material und Superhelden-Geschichten wie Batman, Superman und Wonder Woman.