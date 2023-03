Nach dem Kahlschlag bei Gruner + Jahr: Was wird aus der Henri-Nannen-Schule für Nachwuchsjournalisten in Hamburg?

Von Lisa Priller-Gebhardt

"Fast zehn Jahre lang führte eine Frau das Verlagshaus Gruner + Jahr. Wie heißt sie? Und wer ist ihr Nachfolger?" So viel sei schon verraten: Die Antwort auf diese Frage aus dem letzten Wissenstest der Henri-Nannen-Schule, ist heute bereits Makulatur. Der Mann (Auflösung am Ende des Textes) ist nicht mehr an Bord, und den Verlag gibt es in dieser Form auch nicht mehr.