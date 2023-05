Liverpool statt Kiew: Wegen des Kriegs in der Ukraine fand der ESC in Großbritannien statt. Die Schwedin Loreen holte nach 2012 ihren zweiten Sieg. Alle Ergebnisse im Überblick.

Von Michael Schnippert

Die Sängerin Loreen hat nach elf Jahren zum zweiten Mal für Schweden den Eurovision Song Contest gewonnen. Die 39-Jährige bekam die meisten Punkte, wie in der Liveshow in Liverpool bekannt gegeben wurde. Deutschland landete mit der Rock-Band Lord Of The Lost in der Nacht zum Sonntag mal wieder auf dem letzten Platz von 26 Finalisten.

Der Zweitplatzierte Käärijä aus Finnland siegte bei den Publikumspunkten. Schweden lag jedoch bei der Wertung von der Jury mit großen Abstand vorne. Auf den weiteren Plätzen folgen Israel, Italien und Norwegen.

