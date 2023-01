Von Aurelie von Blazekovic

Man kann sich wenige Dinge vorstellen die so aus der Zeit gefallen sind im Jahr 2023 wie Deutschland sucht den Superstar. Aber retro ist in der insgesamt ziemlich hilflosen deutschen Fernsehunterhaltung ja schon länger ein Trend, und deshalb ist es richtig, dass DSDS in einer 20. und letzten Staffel noch einmal zurück ist, mit Dieter Bohlen. Klar also, dass Menderes Bağcı im Kölner Studio auftaucht, der Traditionsgast und Michael Jackson-Imitator, der schon in der ersten Staffel und dann immer wieder an der Show teilnahm und zur allgemeinen Belustigung schrecklich scheiterte. Menderes ist die eine Konstante von DSDS, die andere ist Dieter Bohlen.