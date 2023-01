In der Notgroschen-Oper namens "Dschungelcamp" eskaliert eine bizarre Intrige um Bolognese. Die Show tritt in ihre tiefenpsychologische Phase ein.

Von Ulrike Nimz

Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, heißt es in der Dreigroschenoper und erst Recht im Dschungelcamp, wo die Insassen an Tag 12 so sehr darben, dass die erleuchtete Schauspielerin Jana "Urkraft" Pallaske das Leben als "kostbares, köstliches Geschenk" preist und der Reality-Veteran Cosimo "Cosi" Citiolo beim morgendlichen Toilettengang verblüfft feststellt: "Hier riecht es nach Marzipan".