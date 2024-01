Von Jörg Häntzschel

Das Funkhaus des Deutschlandradios in Köln-Raderthal, fertiggestellt 1979, ist eines der ungewöhnlicheren Hochhäuser in Deutschland. Statt auf Säulen zu stehen, hängen die 15 Stockwerke von der Spitze eines schlanken, vertikalen Kerns hoch über dem Boden. In einem anderen Punkt gleicht dieser Bau jedoch vielen anderen ehemals supermodernen Sendezentralen, die sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in den Nachkriegsjahrzehnten gebaut haben: Heute, nach 45 Jahren, ist er ein Sanierungsfall.