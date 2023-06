Von Anna Ernst

Von der Erfindung der Spinnmaschine "Spinning Jenny" für die Textilherstellung bis zur künstlichen Intelligenz und Chat-GPT hat es um die 250 Jahre gedauert. Seit den Vorläufern der industriellen Revolution hat die Technik immer mehr dazugelernt, zuletzt rasend schnell. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, so könnte man meinen, sind Maschinen, die so realistisch doof sind wie echte Menschen. Eine Marktlücke, die die Satireseite Der Postillon treffsicher erkannt und in dieser Woche geschlossen hat: mit Depp-GPT.