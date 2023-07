Von Christine Dössel

Seit zwanzig Jahren schon hat er sich extrem rar gemacht im Fernsehen und sich statt auf deutsche Vorabendserien auf etwas komplett anderes kapriziert, nämlich auf deutsche Dichtung - und doch ist es noch immer Der Landarzt, den man zuallererst mit dem Schauspieler Christian Quadflieg verbindet. Von 1986 an verkörperte er in 41 Folgen die Titelrolle in der populären ZDF-Serie, und das so sympathisch, warmherzig und charmant - und obendrein auch noch adrett -, dass das Fernsehpublikum ihn dafür liebte.