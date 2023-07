Sie war Frau Kottan in "Kottan ermittelt" und am Wiener Burgtheater ganz groß in kleinen Rollen: Die Schauspielerin Bibiana Zeller ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Von Christine Dössel

Bibiana Zeller umgab bis ins hohe Alter etwas Mädchenhaftes. Sie hatte etwas Verschmitztes im Gesicht und eine helle, zerbrechliche Stimme, die ihr Markenzeichen wurde. Gerade in komischen Rollen konnte sie damit allerschönste Skurrilität erzeugen. Und komische Rollen hatte sie viele, am bekanntesten: Ilse Kottan, die Frau von Polizeimajor Adolf Kottan, in der satirischen, oft die Grenzen des Wahnsinns überschreitenden Krimiserie "Kottan ermittelt". Sie lief von 1976 bis 1984 im österreichischen Fernsehen und sorgte für große Empörung, bevor sie Kult wurde. Dass die Titelfigur in 19 Folgen von drei verschiedenen Schauspielern verkörpert wurde, zuletzt von Lukas Resetarits, kommentierte Zellers gewitzte Ilse einmal mit den Worten: "Du schaust heut irgendwie anders aus." Einen tollen Schmäh hatte sie in dieser Rolle, mit der sie große Popularität erlangte.

Aber eigentlich war sie Theaterschauspielerin, und zwar von Herzen und mit Hingabe, mehr noch: Burgschauspielerin, als solche ausgezeichnet mit dem Titel Kammerschauspielerin. Geboren am 25. Februar 1928 in Mauer bei Wien, besuchte Zeller nach dem Krieg eine private Schauspielschule in Wien. Der Grund für ihren Berufswunsch sei die "Flucht vor dem Alltag" gewesen, heißt es in ihrer 2015 erschienenen Autobiografie "Bitte lasst mich mitspielen!". Mitspielen ließ man sie 1951 gleich mal am Wiener Theater in der Josefstadt. In den folgenden zwanzig Jahren arbeitete sie dann vorwiegend als freie Schauspielerin, meist an deutschen Bühnen, und sie drehte auch viel.

Shakespeare, Kleist, Ibsen: Sie spielte alles

Ans Wiener Burgtheater, dem sie bis zu ihrer Pensionierung 1999 fest angehörte, kam sie 1972. Hier spielte sie Dutzende von kleinen Rollen, eine ebenso verlässliche wie bemerkenswerte und beim Publikum beliebte "Nebendarstellerin", wie es immer ein wenig despektierlich heißt. Mit ihrem oft wunderbar verschrobenen Zeller-Charme bereicherte sie Dramen von Shakespeare, Kleist, Ibsen, Pirandello oder Brecht ebenso wie österreichische Klassiker von Nestroy und Grillparzer. Eine besondere Vorliebe hegte Zeller stets für moderne Dramatik. So spielte sie in Claus Peymanns legendären Thomas Bernhard-Uraufführungen die schweigsame Wirtin im "Theatermacher" und die Frau Liebig in "Heldenplatz". Auch im fortgeschrittenen Alter war sie für alle möglichen Ur- und Erstaufführungen und für jede Absurdität zu haben, arbeitete mit Thomas Langhoff, Luc Bondy, Nicolas Stemann, Martin Kušej, spielte in Friederike Hellers Handke-Inszenierungen "Untertagblues" und "Spur der Verirrten". Noch 2012 trat sie im Burgtheater-Kasino auf: in "Nach der Oper. Würgeengel 2", inszeniert von Martin Wuttke nach Luis Buñuel.

Den österreichischen Filmpreis Romy erhielt sie 2010 als "beliebteste Schauspielerin". Besonders beliebt war sie als Herta in der Fernsehserie "Julia - Eine ungewöhnliche Frau" mit Christiane Hörbiger in der Titelrolle (1998-2002). Bei den Salzburger Festspielen war Zeller an der Seite des jüngst verstorbenen Peter Simonischek 2005 und 2006 Jedermanns sorgenvolle Mutter, auch hier mit eigenem Old-Lady-Esprit. Eine rüstige Greisin spielte sie auch in dem ARD-Publikumshit "Die Spätzünder" von 2009, in der Jan Josef Liefers eine lebenslustige Seniorentruppe als Band zum Erfolg führen will. In der Fortsetzung von 2013 machen sich die rockigen Senioren daran, das Altenheim zu übernehmen. Ihre letzte Kinorolle hatte Zeller 2016 in "Die Blumen von gestern" von Chris Kraus.

Wie ihr Sohn Fabian Eder am Montag bestätigte, ist Bibiana Zeller am Sonntag im Alter von 95 Jahren gestorben. Ihr Zauber wirkt nach.