ARD-Programmreform:Caren Miosga übernimmt Sonntags-Talk

Jetzt ist es bestätigt: Wie bereits vermutet wurde, wird Caren Miosga im kommenden Jahr den politischen Talk am Sonntagabend von Anne Will übernehmen. Das teilte der Sender am Freitag mit. Miosga löst ihre Vorgängerin damit ein zweites Mal ab, bereits 2007 war sie auf Will bei den Tagesthemen gefolgt. Im ARD-Fernsehen bekommen jetzt auch zwei andere Moderatorinnen neue Aufgaben. Miosgas Moderatorenposten bei den Tagesthemen geht an Jessy Wellmer, die von der Sportschau kommt. Und Wellmers Job dort wird laut Mitteilung Lea Wagner ausfüllen, die bereits mehrere Sportsendungen moderierte und bei der Fußball-WM in Katar für die ARD im Einsatz war. Auch konzeptuell sollen die Talkshows, zu denen auch Maischberger und Hart aber fair gehören, weiterentwickelt werden.