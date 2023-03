Von Aurelie von Blazekovic

So richtig ausgelassen feiern, das geht ja paradoxerweise oft besonders gut, wenn es außenherum brennt. Womöglich war das in der vergangenen Woche auch beim Burda Verlag so, als an die Münchner Theresienwiese geladen wurde, unter dem klingenden Titel "Let's celebrate Women". Es war Weltfrauentag, der jährliche Anlass für Unternehmen also, einmal diejenigen hochleben zu lassen, die sie sonst gern schlechter bezahlen und seltener befördern. Im Restaurant Fräulein Wagner jedenfalls kamen auf Einladung der Burda-Frauentitel Bunte, Elle, Freundin, Harper's Bazaar und Instyle Prominente wie Judith Williams, Influencerin Diana zur Löwen und Model Monica Meier-Ivancan zum Schaulauf und exklusiven Dinner - denn: "Gleichberechtigung kommt nie aus der Mode".