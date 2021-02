Bundespressekonferenz:Störsender

Von Markus Balser, Daniel Brössler und Boris Herrmann, Berlin

Haben wir dazu eine Sprache? Das ist die etwas holprige Ausgangsfrage, die jeden Montag-, Mittwoch- und Freitagmorgen eine Maschinerie im politischen Berlin in Gang setzt. Die Regierung bereitet sich auf die Bundespressekonferenz, kurz BPK, vor. Sie überlegt, was gesagt werden soll, was gesagt werden kann, was verschwiegen wird. Sprache entsteht hier in einem so eiligen wie zähen Abstimmungsprozess. Einerseits zählt jede Minute bis zur PK am Mittag, andererseits regiert die Übervorsicht. Ein falscher Halbsatz kann eine Regierungskrise auslösen.