Das Layout für die Magazine aus dem Bauer-Verlag soll künftig aus einer Zentrale kommen - in den Redaktionen werden Stellen abgebaut.

Von Aurelie von Blazekovic

Die Sparwelle in den Zeitschriftenhäusern erreicht auch den Bauer-Verlag. Einen Stellenabbau mit etwa 90 betriebsbedingten Kündigungen teilte die Bauer Media Group am Donnerstag mit. Sie betreffen "die dezentralen Layout-Strukturen in den Redaktionen", die künftig "entfallen" sollen. Design und Layout der bunt gestalteten Zeitschriften des Verlags, insgesamt 60 Titel, Cosmopolitan, InTouch, Bravo, Das Neue Blatt, Freizeitwoche oder Auto Zeitung und TV Movie gehören dazu, sollen dann aus dem neuen "DesignHUB" kommen, den der Verlag gründet. Nur drei Redaktionen "haben das Angebot aus unterschiedlichen Gründen nicht angenommen, die mit den konkreten Produktionsweisen zusammenhängen", heißt es auf Nachfrage.