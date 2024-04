Von Jan Bielicki

Was geschah in den frühen Morgenstunden des 22. März 2019 im Büro der Ministerin für die Verteidigungsindustrie im australischen Parlament in Canberra? Wurde Brittany Higgins, eine junge Mitarbeiterin der damals regierenden Liberalen, wirklich auf der Bürocouch von ihrem Kollegen Bruce Lehrmann vergewaltigt? Diese Frage beschäftigt den Kontinent seit Langem - und fünf Jahre nach dem fraglichen Tag hat die Justiz am Montag erstmals ein Urteil in dem aufsehenerregenden Fall gesprochen: "Herr Lehrmann vergewaltigte Frau Higgins", stellte der Richter Michael Lee in einem Bundesgericht in Sydney fest.