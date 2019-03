25. März 2019, 16:25 Uhr Esther Perel im Interview "Treue wird heute idealisiert"

Die Paartherapeutin Esther Perel erklärt, was Menschen zu einem Seitensprung treibt, warum eine Affäre nicht das Ende der Beziehung bedeuten muss - und was man tun kann, damit es erst gar nicht so weit kommt.

Interview von Barbara Vorsamer

SZ: Frau Perel, ist der Flirt an der Hotelbar, bei dem man nicht erwähnt, dass man verheiratet ist, schon Betrug?

Esther Perel: Wen würde man da betrügen?

Den Partner. Anders gefragt: Wo beginnt Untreue?

Kommt darauf an. Manche Paare geben sich die Freiheit zu flirten, vielleicht erotisiert das sogar ihre Beziehung. In anderen Beziehungen ist schon der Gedanke, dass man - für einen Moment - jemand anderen anziehend finden könnte, verboten.

Was würden Sie als Paartherapeutin empfehlen?

Dass jeder ...