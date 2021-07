Von Paul Munzinger

Nach Corona, heißt es nun überall, muss die Schule neu gedacht werden. Sie muss digitaler, gerechter, individueller werden. Sie muss Lehren ziehen aus der Pandemie, die schonungslos gezeigt hat, woran das Bildungssystem krankt. An seiner Rückständigkeit, verschuldet durch schläfrige Regierungen. An seiner Unfähigkeit, die so unterschiedlichen Startbedingungen der Kinder wettzumachen. An seinem Unvermögen, allen die gleichen Chancen zu geben.