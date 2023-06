Interview von Mareen Linnartz

Julia Samuel, 63, ist eine der bekanntesten Psychotherapeutinnen Englands, ihre Bücher sind Bestseller. Für ihre langjährige Arbeit mit trauernden Eltern und Kindern wurde sie 2016 zum "Member of the Order of the British Empire" ernannt. Samuel erscheint pünktlich auf die Minute im Videocall, ist überaus freundlich und zugewandt, strahlt britische Distinguiertheit aus. Sie ist eine geborene Guinness, wuchs in der englischen Upperclass auf, war eine enge Freundin von Lady Di und ist Patentante von Prinz George. Mit ihrem Mann, einem Juristen, lebt die begeisterte Hobby-Kickboxerin in London. Soeben ist auf Deutsch ihr neuestes Buch erschienen: "Jede Familie hat eine Geschichte. Wie Liebe und Schmerz uns prägen und was wir daraus machen" (Beltz-Verlag).