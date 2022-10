Von Josef Schnelle

Zum Wochenendvergnügen fast im Stile einer Jahrmarktsattraktion gehörte um 1900 in Paris für viele der Spaziergang mit der Familie zur Leichenhalle, die am Quai de l'Archevêché lag, gleich hinter Notre-Dame. Tausende Besucher besichtigten mit morbidem Gruseln die dort ausgestellten unbekannten Leichen, die doch nur identifiziert werden sollten. In diesem Gewusel muss sich wohl zugetragen haben, was zu der Legende von der "Unbekannten aus der Seine" geführt hat, mit all ihren Folgen.