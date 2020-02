Ein weißes Mehrfamilienhaus im Kölner Speckgürtel, die Küche geht direkt in das Ess- und Wohnzimmer über, wie bei Neubauten üblich. Der Blick geht in den verkruschten Garten hinaus, vor der Terrassentür liegt ein Haufen Crocs. Stefanie und Oliver Richter bitten an den Küchentisch. Beide tragen Hausschuhe, beide bieten Ingwertee an, es ist offensichtlich: Sie sind hier zu Hause, keiner ist zu Gast.