Von Nadja und Clemens von Saldern

Meine beste Freundin und ihr Mann stecken seit Jahren in einer Beziehungskrise, ich vermute, in einer klassischen: Sie hat wegen der Kinder beruflich und auch privat zurückgesteckt, er hat Karriere gemacht und seine Hobbys gepflegt. Sie findet ihn egoistisch und undankbar, er beklagt sich über ihre Weinerlichkeit und dass sie nicht mehr so gut aussieht. Die neueste Lösungsidee ist nun eine Öffnung der Beziehung. Was ist Ihre Erfahrung, kann das klappen? Ich sorge mich um meine Freundin.