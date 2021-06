Von Barbara Vorsamer

Mitte März 2020 begann in Deutschland der erste Lockdown der Corona-Pandemie - und damit der Witz: Was würden die Deutschen jetzt wohl machen, mit dem oder der Liebsten allein zu Haus? Babys natürlich, haha. Gleichzeitig erkrankten immer mehr Menschen an dem neuen Virus, Geschäfte schlossen, in vielen Branchen kam die Kurzarbeit. Millionen Männer und Frauen fürchteten um ihren Job. Vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt für ein Kind?