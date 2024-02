Ich habe schon etliche Stars vor Gericht erlebt. Bis heute frage ich mich, ob es einen Promi-Bonus oder eher einen Promi-Malus gibt. Stars können sich oft bessere Anwälte leisten und haben Presseleute. Andererseits erfährt eine große Öffentlichkeit in einem Prozess Dinge, die zu Recht privat sind. Eine besondere Last brachte diese Woche Kida Khodr Ramadan in den Saal 3115 des Amtsgerichts Tiergarten. Der 47-Jährige wurde berühmt, weil er einen Berliner Clan-Boss gespielt hat, der sich bei jeder Gelegenheit über das Gesetz hinwegsetzt. Er hat das in der Serie "4 Blocks" so eindrücklich getan, dass selbst Jogi Löw ihm schrieb, er und die deutsche Mannschaft seien Riesenfans von Ramadan. Dieser Darsteller eines Berufsverbrechers muss nun also vor Gericht, weil er selbst das Gesetz gebrochen hat.