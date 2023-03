Von Annette Zoch

In der Messe sitzt Johanna Beck immer am gleichen Platz. Zweite Bank, ganz am Rand, den Notausgang im Blick. "Ich muss das Gefühl haben, jederzeit gehen zu können", sagt die 39-Jährige. Noch katholisch, aber auf dem Sprung, den Ausgang schon im Blick - so geht es vielen Katholiken in Deutschland. Vor allem aber geht es den Frauen so, es ist ein "women drain", sagt Johanna Beck. "Ich bleibe noch. Aber ich weiß nicht, ob ich in fünf Jahren noch katholisch bin."