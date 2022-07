Von Verena Mayer

Die Mutter kann nicht sagen, wie ihr Kind an die Tablette kam. Sie war eigentlich in einem Blister, und der war im Küchenschrank. Hat sie den Blister irgendwo liegen gelassen? Oder fiel irgendwann eine Tablette heraus? Sie weiß es nicht mehr und will es wahrscheinlich auch nicht wissen. Fest steht, dass ein kaum zwei Jahre altes Mädchen die Tablette in den Mund steckte, 20 Milligramm Polamidon, ein Ersatzstoff für Heroin. Vier Stunden später war das Kind tot.