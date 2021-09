Unser 16-jähriger Sohn leiht sich in letzter Zeit öfters abends meinen Laptop mit der Begründung, er müsse noch was für die Schule tun. Neulich habe ich im Verlauf meines Browsers Pornoseiten entdeckt. Nun frage ich mich, ob und wenn ja wie ich ihn darauf ansprechen soll. Ich will natürlich nicht, dass er dafür meinen Laptop nutzt, denke andererseits, dass sehr viele Jungs in seinem Alter Pornos schauen. Auch kann ich ihm keine "guten" Pornoseiten empfehlen. Was tun?