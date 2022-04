Von Hans Holzhaider

Die Leprastation lag ein Stück außerhalb des Dorfes. "Wir sitzen auf einer rauhen Holzbank im spärlichen Schatten einer verfallenen, stinkenden Hütte. Um uns herum die Leprakranken, mit ihren offenen Wunden, zerfressenen Nasen, verstümmelten Händen und Füßen. Wie so oft lauschen wir Arturo Teao, dem Ältesten unter den Aussätzigen. Vor mehr als zwanzig Jahren kam er hierher, als junger Mann, und seine einzigen Gefährten waren einige alte, leprakranke Männer. An diesem abgeschiedensten Ort auf der abgeschiedensten Insel im Pazifischen Ozean hatten sie nichts, um die Stunden ihres trüben Daseins zu verkürzen, als dem aufgeweckten, klugen Jüngling weiterzugeben, was ihnen ihre Väter und Großväter von den alten Zeiten überliefert hatten. Und als die Alten starben, blieb Arturo Teao der einzige Bewahrer dieses Wissens."