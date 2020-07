Wir saßen beim Abendessen, mein Mann Klaus, unsere Tochter Laura, ihre Kindergartenfreundin Nadine und ich, als wir den Schuss hörten. Wenig später stand der befreundete Jäger vor der Tür. Er hatte einen Bock geschossen, der jedoch in die nächste Deckung abgesprungen war. Ob ich mit meinem Hund bei der Nachsuche helfen könne? Als Laura "Nachsuche" hörte, sagte sie sofort: "Nadine, da gehen wir mit!" Wir fanden den verendeten Bock und brachen ihn an Ort und Stelle auf. Ein langer Schnitt an der Bauchdecke, die Eingeweide quollen heraus. Nadine rief: "Oh Gott, oh Gott!"