An jenen 3. Oktober 1849 wird sich Joseph Walker lange erinnert haben. Der Mann, der als Drucker bei einer lokalen Zeitung arbeitet, ist in seiner Heimatstadt Baltimore unterwegs, als er auf einen Mann in offensichtlicher Bedrängnis stößt. Der Mann soll sich auf der Straße oder in einer Taverne aufgehalten haben, darüber sind sich die Quellen nicht einig. Jedenfalls wirkt er völlig orientierungslos und verwirrt, er ist vielleicht betrunken und braucht "unverzüglich Hilfe", wie Walker kurze Zeit später an einen Arzt schreiben wird. Auch äußerlich macht der Mann nicht den besten Eindruck: Seine Kleidung ist schäbig und dreckig, außerdem scheint sie ihm nicht ganz zu passen. "Einer der üblichen Alkoholiker", werden sich Passanten gedacht haben - und ignorieren ihn. Walker hingegen will helfen, er kommt näher und fragt den Leidenden nach dessen Namen. Dieser ist kaum ansprechbar, schafft es aber am Ende doch, Auskunft zu geben. Sie hätte nicht erstaunlicher ausfallen können, denn der Befragte stellt sich als niemand anderes heraus als Edgar Allan Poe, Lyriker und Schöpfer von traumverlorenen und fantastischen Schauergeschichten.