Ein Blicks ins Fotoalbum von Brian May

Jakob Biazza

Im Haus von Brian May gibt es ein beinahe professionelles Studio für die Videocalls - dunkler Molton-Hintergrund, hochauflösende Kamera, sehr elegantes Licht. Kein Wunder: Der Queen-Gitarrist und Doktor für Astrophysik war schon immer technikbegeistert. Und er liebt die Fotografie. In einem Fotobuch hat er die Bandgeschichte mit eigenen Bildern erzählt. Enormer Fundus also.