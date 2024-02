In der virtuellen Realität fühlen sich mediale Inhalte noch näher an, man kann nicht wegschauen, man ist drin.

Von Philipp Bovermann

Anfang des Monats hat Apple ein Gerät vorgestellt, über das wir vermutlich irgendwann mit unseren Kindern streiten werden: Nur zwei Stunden am Tag! Bitte nicht am Esstisch! Was schaust du dir denn da eigentlich immer für ein Zeug an? Hallo, ich rede mit dir.