Vanessa Kirby wurde als Prinzessin Margaret in der Serie "The Crown" bekannt. Ein Gespräch über gewagte Rollen, Vertrauen und eine Geburtsszene, die Filmgeschichte schrieb.

Interview von Tobias Kniebe

Die alte Regel, dass Schauspieler oftmals kleiner und unscheinbarer wirken als in ihren Filmen, gilt für Vanessa Kirby schon mal nicht. Physisch beherrscht die Engländerin jeden Raum, den sie betritt. Und wirkt dann eher noch etwas königlicher als ihre Princess Margaret in der Royals-Serie "The Crown", eher noch glamouröser als die Waffenhändlerin, die sie in "Mission Impossible: Fallout" gespielt hat. Im Gespräch allerdings scheint jede drittklassige Seriendarstellerin mehr von sich selbst eingenommen zu sein als sie.