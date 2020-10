US Wahl

Ein Trump-Wähler vor dem Gebäude des US Supreme Courts in Washington.

Interview von Sonja Zekri

Als der Politologe Daniel Ziblatt, 48, mit Steven Levitsky das Buch "Wie Demokratien sterben" veröffentlichte, hielten ihn viele für alarmistisch. Nach vier Jahren Donald Trump aber ist klar: Die Wirklichkeit hat seine Befürchtungen überholt. Den Vorabend der US-Wahl hätte Ziblatt in Berlin verbringen sollen. Am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung soll er eine neue Abteilung aufbauen, "Transformationen der Demokratie". Aber noch fehlt das Visum, dazu kommen neue Reisebeschränkungen. Ein Video-Anruf also nach Harvard.