Von Alex Rühle

20 Menschen auf einer umzäunten Weide. Alle scheinen ihre Zeit zu vertun: Einige sitzen auf Stühlen rum, andere diskutieren in kleinen Grüppchen, die meisten gehen auf und ab oder schauen, am Zaun stehend, ins Weite. Im Vordergrund ein Hügel, von dem aus ein Bauernehepaar auf die Weide blickt: "Brian, nun ist es schon März und noch keiner von ihnen hat auch nur ein einziges Kapitel an seinen Agenten geschickt. Ich wünsche mir die Kühe zurück."